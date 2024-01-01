Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управления данными Securiti для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, управления и соответствия требованиям. Securiti получила множество отраслевых и аналитических наград, в том числе «Самый инновационный стартап» по версии RSA, «25 лучших стартапов по машинному обучению» по версии Forbes, «Самые инновационные компании в области искусственного интеллекта» по версии CB Insights, «Крутой поставщик в области безопасности данных» по версии Gartner, и «Лидер волны управления конфиденциальностью» от Forrester.

Веб-сайт: securiti.ai

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