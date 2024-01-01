Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для YData в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

YData помогает командам специалистов по обработке и анализу данных ускорить разработку ИИ за счет повышения качества данных.

Веб-сайт: ydata.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением YData, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.