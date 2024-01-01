K2View

K2View

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Веб-сайт: k2view.com

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В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно для бизнеса, будь то клиенты, поставщики, сотрудники, заказы, кредиты или пациенты. Эта единая платформа обеспечивает множество вариантов использования, включая Customer 360, управление тестовыми данными, конфиденциальность данных, миграцию в облако, модернизацию устаревших приложений и многое другое — для достижения бизнес-результатов менее чем в два раза быстрее и за половину стоимости по сравнению с любой другой альтернативой. . Платформа продуктов данных K2view развертывается за несколько недель, линейно масштабируется и оперативно адаптируется к изменениям. Он поддерживает современные архитектуры данных — ячеистую сеть данных, фабрику данных и концентратор данных — в облачных, локальных или гибридных средах. Наиболее ресурсоемкие и дальновидные компании, использующие большие объемы данных, полагаются на платформу продуктов данных K2view, включая AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life и Vodafone.
Категории:
Business
Synthetic Data Software

Веб-сайт: k2view.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением K2View, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Informatica

Informatica

informatica.com

syntheticAIdata

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

CVEDIA

CVEDIA

cvedia.com

Securiti

Securiti

securiti.ai

YData

YData

ydata.ai

Broadcom

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Domo

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Cypago

cypago.com

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

Jet2

Jet2

jet2.com

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