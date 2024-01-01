Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

KopiKat — это революционный инструмент генеративного увеличения данных, позволяющий повысить точность модели искусственного интеллекта без изменения сетевой архитектуры. KopiKat расширяет стандартные подходы к дополнению данных, создавая новые копии исходных изображений, сохраняя при этом все необходимые аннотации к данным. Результатом является расширенная модель, превосходящая по качеству и разнообразию модели, созданные с помощью традиционных методов увеличения данных.

Веб-сайт: kopikat.co

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