Arthur — компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта. Мы помогаем специалистам по данным, владельцам продуктов и бизнес-лидерам ускорить операции с табличными данными, НЛП и моделями компьютерного зрения для оптимизации точности, объяснимости и справедливости. * Точность: отслеживайте производительность модели, чтобы обнаружить и отреагировать на дрейф данных, а также повысить точность модели для достижения лучших результатов в бизнесе. * Объясняемость. Повышайте доверие, обеспечивайте соответствие требованиям и добивайтесь более действенных результатов машинного обучения с помощью API-интерфейсов понятности и прозрачности Артура. * Справедливость: активно отслеживайте предвзятость, отслеживайте результаты моделей по пользовательским показателям предвзятости и повышайте справедливость ваших моделей. * Подход Артура к разработке продуктов, основанный на исследованиях, обеспечивает эксклюзивные возможности в области компьютерного зрения, НЛП, смягчения предвзятости и других важных областей.

Веб-сайт: arthur.ai

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