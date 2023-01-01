Datasaur — это ведущая платформа для маркировки данных НЛП, позволяющая в 10 раз сократить сроки реализации проектов и повысить производительность моделей в 2 раза.

Веб-сайт: datasaur.ai

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