Transparency

Активно предотвращайте подделки. Прозрачность — это услуга сериализации продукции, которая помогает идентифицировать отдельные единицы продукции и активно предотвращать попадание контрафактной продукции к клиентам.

Веб-сайт: brandservices.amazon.com

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