WebCatalog

PrepsUs

PrepsUs

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: prepsus.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: prepsus.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PrepsUs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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ProdPad

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Maze

Maze

maze.co

UXArmy

UXArmy

uxarmy.com

Hubble

Hubble

hubble.team

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Howuku

Howuku

howuku.com

Assign It To Me

Assign It To Me

assignittome.com

Loop11

Loop11

loop11.com

UXSquid

UXSquid

uxsquid.com

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