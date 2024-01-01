WebCatalog

Kudos

Kudos

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kudos.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kudos в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: kudos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kudos, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

GroupGreeting

GroupGreeting

groupgreeting.com

Giftogram

Giftogram

giftogram.com

Guusto

Guusto

guusto.com

Awardco

Awardco

award.co

Stadium

Stadium

bystadium.com

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Вам также может понравиться

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

7Geese

7Geese

7geese.com

Noom

Noom

noom.com

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Postal

Postal

postal.com

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Monterosa

Monterosa

monterosa.co

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.