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Crewhu

Crewhu

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: crewhu.com

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Crewhu is the only platform built for MSPs combining CSAT, NPS, Employee Recognition, and Gamification. Track the metrics that matter most to increase employee engagement, customer satisfaction, and close more deals!

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: crewhu.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crewhu, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

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sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

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prezzee.com.au

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Qwary

Qwary

qwary.com

ForeSee

ForeSee

foresee.com

Prospect.io

Prospect.io

prospect.io

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Userback

Userback

userback.io

BeeLiked

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beeliked.com

Survicate

Survicate

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