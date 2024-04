Crewhu is the only platform built for MSPs combining CSAT, NPS, Employee Recognition, and Gamification. Track the metrics that matter most to increase employee engagement, customer satisfaction, and close more deals!

Категории :

Веб-сайт: crewhu.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crewhu, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.