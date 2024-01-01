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Huggg

Huggg

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: huggg.me

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Reward everyday contributions with tangible tokens of appreciation, driving employee AND customer satisfaction, engagement and retention

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: huggg.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Huggg, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

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DGTLsuite

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tapmyback.com

Highspot

Highspot

highspot.com

Solitics

Solitics

solitics.com

Propello

Propello

propello.com

Payemoji

Payemoji

payemoji.com

Qwary

Qwary

qwary.com

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

FuseBase

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