Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового бизнеса, а также воспитывать и вознаграждать лояльных клиентов на протяжении всего их жизненного цикла.

Веб-сайт: alyce.com

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