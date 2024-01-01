WebCatalog

Giftogram

Giftogram

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: giftogram.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Giftogram в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a mission to help companies build better relationships with employees and customers by making gifts and incentives effortless to send and meaningful to receive. Learn more about how Giftogram is transforming corporate gifting, incentives, and payouts at giftogram.com.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: giftogram.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Giftogram, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

Guusto

Guusto

guusto.com

Awardco

Awardco

award.co

Stadium

Stadium

bystadium.com

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.