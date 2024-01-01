Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отличного обслуживания клиентов. Мы также считаем, что отправить подарок кому угодно в любое время и где бы вы ни находились, должно быть легко. Prezzee Business упрощает процесс создания корпоративных подарков. Присоединяйтесь к сотням ведущих компаний, используя Prezzee, чтобы вознаграждать сотрудников, клиентов и клиентов. Все это всего за несколько кликов! Мы не ограничиваемся рамками подарочной коробки, чтобы гарантировать каждому предприятию уникальный опыт подарков с помощью совместной смарт-подарочной карты Prezzee Smart eGift Card с логотипом вашей компании или дизайном по вашему выбору, которую можно обменять на сотни брендов. Prezzee Business имеет гибкие функции, соответствующие потребностям вашего бизнеса. Бесплатно — создание учетной записи не требует дополнительных затрат. Индивидуальный брендинг — персонализируйте смарт-подарочную карту Prezzee с помощью логотипа вашей компании. Простая массовая отправка — неограниченное количество электронных подарочных карт за несколько простых кликов. Портал отслеживания подарков — проверяйте статус заказа цифровой подарочной карты в режиме реального времени. Гибкие варианты оплаты: оплатите заказ кредитной картой или банковским переводом. Устойчивое развитие: 100 % цифровой и экологически чистый подарок. Дополнительную информацию можно найти на сайте: prezzee.com/business

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