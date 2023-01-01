Snapp Business

Snapp — крупнейшее приложение для заказа такси на Ближнем Востоке и приложение для ужина с разнообразными услугами. Со своего смартфона всего несколькими щелчками мыши вы можете просто заказать поездку, заказать еду, пополнить свой номер, забронировать номер в отеле или воспользоваться другими сервисами Snapp.

Веб-сайт: snapp.taxi

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