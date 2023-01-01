Pyrus по-новому определяет совместную работу. Это делает ваш рабочий день более разумным, автоматизируя утомительные, но важные бизнес-процессы. Всего несколькими щелчками мыши вы можете настроить индивидуальные рабочие процессы, такие как автоматический запрос утверждений, маршрутизация бизнес-форм или просто делегирование рутинных задач нескольким сотрудникам. Его легко реализовать, он экономит время как вас, так и ваших коллег, а также позволяет вернуться к фактическому выполнению работы.

Веб-сайт: pyrus.com

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