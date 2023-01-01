WebCatalog
Pyrus

Pyrus

pyrus.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pyrus в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pyrus по-новому определяет совместную работу. Это делает ваш рабочий день более разумным, автоматизируя утомительные, но важные бизнес-процессы. Всего несколькими щелчками мыши вы можете настроить индивидуальные рабочие процессы, такие как автоматический запрос утверждений, маршрутизация бизнес-форм или просто делегирование рутинных задач нескольким сотрудникам. Его легко реализовать, он экономит время как вас, так и ваших коллег, а также позволяет вернуться к фактическому выполнению работы.

Веб-сайт: pyrus.com

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