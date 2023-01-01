WebCatalog
Geenees

Geenees

geenees.co

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Geenees в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Geenees — это социальная платформа для подарков, которая дает пользователям возможность исполнять желания непосредственно нуждающимся семьям. Благотворительная помощь находится всего в нескольких кликах мыши. Поддержите семью сегодня с помощью социальных подарков Geenees.

Веб-сайт: geenees.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Geenees, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tailor Brands

Tailor Brands

tailorbrands.com

Sleeknote

Sleeknote

sleeknote.com

Look Scanned

Look Scanned

lookscanned.io

Office Timeline

Office Timeline

officetimeline.com

Nolt

Nolt


Unboring

Unboring

unboring.ai

easyname

easyname

easyname.com

Postus

Postus

postus.ai

EduBirdie Help

EduBirdie Help

edubirdie.com

PhotoScissors

PhotoScissors

photoscissors.com

LearnDash

LearnDash

learndash.com

Dubdub

Dubdub

dubdub.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности