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Prezzee

Prezzee

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Веб-сайт: prezzee.com.au

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Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отличного обслуживания клиентов. Мы также считаем, что отправить подарок кому угодно в любое время и где бы вы ни находились, должно быть легко. Prezzee Business упрощает процесс создания корпоративных подарков. Присоединяйтесь к сотням ведущих компаний, используя Prezzee, чтобы вознаграждать сотрудников, клиентов и клиентов. Все это всего за несколько кликов! Мы не ограничиваемся рамками подарочной коробки, чтобы гарантировать каждому предприятию уникальный опыт подарков с помощью совместной смарт-подарочной карты Prezzee Smart eGift Card с логотипом вашей компании или дизайном по вашему выбору, которую можно обменять на сотни брендов. Prezzee Business имеет гибкие функции, соответствующие потребностям вашего бизнеса. Бесплатно — создание учетной записи не требует дополнительных затрат. Индивидуальный брендинг — персонализируйте смарт-подарочную карту Prezzee с помощью логотипа вашей компании. Простая массовая отправка — неограниченное количество электронных подарочных карт за несколько простых кликов. Портал отслеживания подарков — проверяйте статус заказа цифровой подарочной карты в режиме реального времени. Гибкие варианты оплаты: оплатите заказ кредитной картой или банковским переводом. Устойчивое развитие: 100 % цифровой и экологически чистый подарок. Дополнительную информацию можно найти на сайте: prezzee.com/business

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: prezzee.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Prezzee, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

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LOGO.com

logo.com

Giftogram

Giftogram

giftogram.com

Pageloot

Pageloot

pageloot.com

Giftsenda

Giftsenda

giftsenda.com

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

eGifter Rewards

eGifter Rewards

egifterrewards.com

Brandly

Brandly

brandly.com

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