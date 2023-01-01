Snappy — это универсальная платформа для корпоративных подарков, использующая силу опыта и удовольствия для объединения людей по всему миру.

Веб-сайт: snappy.com

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