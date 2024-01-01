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Runa

Runa

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Веб-сайт: runa.io

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With Runa, companies can pay the people they serve in any form of digital value (gift cards, prepaid cards, crypto, subscriptions and more), anywhere, instantly. Legacy payment mechanisms struggle to adapt to low-volume, high-velocity transactions both locally and globally, such as sending payouts to gig workers, creators, or sending rewards to customers or employees wherever they are. Runa’s infrastructure and network facilitates payouts to these recipients, helping businesses expand their reach, retain their users while modernizing the way in which they manage and transfer money: instantly, internationally, and free of charge for the senders and the recipient.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: runa.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Runa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Wellable

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Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

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