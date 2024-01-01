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Giftly

Giftly

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Веб-сайт: giftly.com

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Giftly is revolutionizing the way people give and receive gifts.San Francisco-based startup upending the $100B-a-year gift card market by making gift cards more personal, customizable, beautiful, and fun than ever before.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: giftly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Giftly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

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&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

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