WebCatalog
MyPoints

MyPoints

mypoints.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MyPoints в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Зарабатывайте призовые баллы за покупки в Интернете и в обычных магазинах, участие в платных опросах, посещение ресторанов и поиск контента. Обменяйте их на подарочные карты или денежные вознаграждения в любимых магазинах и ресторанах.

Веб-сайт: mypoints.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyPoints, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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