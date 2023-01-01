Зарабатывайте призовые баллы за покупки в Интернете и в обычных магазинах, участие в платных опросах, посещение ресторанов и поиск контента. Обменяйте их на подарочные карты или денежные вознаграждения в любимых магазинах и ресторанах.

Веб-сайт: mypoints.com

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