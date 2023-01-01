Kotis Design

Мы являемся ведущим в отрасли поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и доставлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и распространять информацию в вашем рабочем процессе. Мы делаем сувениры, которые люди действительно хотят носить и использовать. Используйте наш отмеченный наградами дизайн продукции с помощью надежного решения для складирования и выполнения заказов. Два наших предприятия в США в сочетании с сетью зарубежных фабрик могут отправлять товары по всему миру. Своевременно выпущенные фирменные товары могут удвоить или утроить вашу потенциальную ценность. Наша интеграция с Salesforce и Shopify позволяет вам отправлять товары, когда это имеет смысл, используя наши команды склада и выполнения заказов. Не нужен гардеробный шкаф! Давайте вместе создавать отличный товар.

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