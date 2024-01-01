Inkwell Global Marketing — агентство по продаже товаров с полным спектром услуг. Мы оптимизируем и упрощаем закупку, хранение и распространение корпоративных товаров. Наша ведущая в отрасли платформа позволяет пользователям проверять свои запасы, отправлять товары и интегрироваться со сторонними системами и приложениями для автоматизации рабочих процессов. Мы предлагаем полномасштабные магазины товаров, всплывающие окна и микросайты, а также индивидуальные решения для электронной коммерции, которые будут интегрироваться с вашими существующими платформами. Inkwell помогает организациям донести свой имидж до мира, создавая товары, отражающие их бренд, убеждения и культуру. Корпоративные товары являются неотъемлемой частью общих усилий по маркетингу и связям с общественностью. Inkwell является продолжением наших клиентов, консультируя их по всем аспектам выбора, проектирования, производства и распространения сувениров. Логистика, хранение и распределение играют неотъемлемую часть нашей модели. Мы предлагаем полный складские услуги, включая: хранение, комплектацию, комплектацию, прямую доставку и индивидуализацию.

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