SwagUp — единственная платформа комплексного управления Swag. Мы считаем, что swag невероятно мощный инструмент, но при этом невероятно сложен в использовании. Все, что мы делаем, направлено на максимальное упрощение процесса создания и доставки сувениров. Наша платформа дает вам возможность управлять дизайном, созданием, закупками, управлением запасами, оптимизированным распределением и глобальной логистикой продуктов в одном месте. Наши мощные возможности, такие как Redeem (прекрасные подарки), магазины (создайте свои собственные потрясающие магазины прямо на нашей платформе) и интеграция (запуск распределения сувениров на основе событий в вашем HRIS, CRM и т. д.), дают вам все необходимое для управления сувенирами. на автопилоте. Мы управляли процессом вертикально, контролируя наши собственные технологии и операции, чтобы обеспечить непревзойденный уровень обслуживания клиентов. Посетите сайт swagup.com, чтобы узнать больше!

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Веб-сайт: swagup.com

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