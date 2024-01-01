Альтернативы - SwagUp
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, ведущая платформа отправки, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия с клиентами на протяжении всего пути покупателя.
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
Wellable
wellable.co
Оздоровительная платформа Wellable помогает организациям создавать интересные программы оздоровления сотрудников, повышать качество обслуживания сотрудников и трансформировать культуру.
Tremendous
tremendous.com
Отправляйте цифровые платежи по всему миру в любом масштабе. Мгновенная доставка, возврат без разочарований, сотни вариантов вознаграждений. Покупайте, отправляйте, отслеживайте, управляйте и брендируйте свои выплаты на нашей простой в использовании платформе.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — это ведущая платформа геймификации и изобретательства для лидеров продаж. Легко управляйте бюджетами в миллионы долларов, отправляйте тысячи наград за считанные секунды и сделайте своей команде лучший подарок — возможность выбирать приз. Отслеживайте взаимодействие с помощью внутрен...
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим в отрасли поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и доставлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и р...
&Open
andopen.co
Лучший подарок для заботливых компаний. Развивайте отношения и повышайте лояльность среди команд продаж, маркетинга, HR и CX.
Snappy
snappy.com
Snappy — это универсальная платформа для корпоративных подарков, использующая силу опыта и удовольствия для объединения людей по всему миру.
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — это самый простой способ отправлять, управлять и получать подарочные карты для ваших сотрудников, партнеров или пользователей. Благодаря нашим простым электронным подарочным картам, цифровому кошельку, платформе и опциям API нет более простого способа порадовать ваших пользователей!
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте больше высокодоходных услуг с помощью мобильных вознаграждений. RepeatMD помогает медицинским спа-центрам и поставщикам услуг эстетической медицины удерживать клиентов с помощью программ лояльности и финансирования пациентов.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Prezzee
prezzee.com.au
Наша миссия в Prezzee — изменить ландшафт подарков, создавая человеческие связи через замечательные моменты цифровых подарков. Мы считаем, что подарок всегда должен вызывать ощущение волшебства как для отправителя, так и для получателя, каждый раз попадая в цель с помощью правильного подарка и отлич...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify — ведущий веб-сайт цифровых подарочных карт, созданный в июле 2018 года. Мы специализируемся на предоставлении нашим клиентам широкого спектра цифровых подарочных карт от ведущих национальных брендов, включая Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom и других. В Prepaidify мы верим в пред...
Pazcare
pazcare.com
Одна карта для доступа ко всем пособиям (еда, топливо, связь, подарки, обучение и многое другое), предоставляемым работодателями. Предоставьте своим сотрудникам максимальный доступ к налоговым льготам и планируйте ежемесячные расходы с помощью Pazcard. Будь то заказ еды через Zomato или покупка прод...
Offiga
offiga.com
Offiga — это первая в Индии корпоративная панель управления подарками, которая упрощает процесс дарения подарков для предприятий любого размера. Он предлагает ряд функций, включая отслеживание статуса всех заказов в режиме реального времени, управление адресами сотрудников или клиентов, загрузку сво...
HiThrive
hithrive.com
Самый простой способ признания и поощрения сотрудников. Интеграция со Slack и Microsoft Teams для повышения узнаваемости и вовлеченности. Значимое признание, которое будет ценить ваша команда.
Giftly
giftly.com
Giftly производит революцию в том, как люди дарят и получают подарки. Стартап из Сан-Франциско переворачивает рынок подарочных карт с оборотом в 100 миллиардов долларов в год, делая подарочные карты более личными, настраиваемыми, красивыми и увлекательными, чем когда-либо прежде.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая меняет способы покупки и использования подарочных карт. Эта компания успешно объединила мир цифровых валют с удобством электронных подарочных карт, предлагая безопасный, быстрый и простой метод совершения онлайн-транзакций.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых г...
Loop & Tie
loopandtie.com
Платформа управления подарками Loop & Tie помогает компаниям отправлять экологичные персонализированные подарки аудитории по всему миру. Массовое производство вредно для окружающей среды и вредно для всего мира. Каждый подарок на рынке Loop & Tie исходит от малых предприятий или предприятий, принадл...
Huggg
huggg.me
Вознаграждайте ежедневный вклад материальными знаками признательности, повышая удовлетворенность, вовлеченность и удержание сотрудников И клиентов.
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Мгновенное удовлетворение. Мощный стимул. Предоплаченные стимулы для исследований рынка и программы вознаграждений, основанные на простом, быстром и настраиваемом виртуальном решении.
Gyft
gyft.com
Gyft — лучший способ покупать и отправлять подарочные карты онлайн для таких розничных продавцов, как Amazon, Starbucks и iTunes. Используйте мобильное приложение Gyft для балансировки чеков подарочных карт.
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — это американская компания с рейтингом A и аккредитацией BBB, которая специализируется на доставке высококачественных корпоративных подарков в более чем 200 стран. Каждый сотрудник компании стремится радовать клиентов превосходным обслуживанием и исключительной доступностью ...
Huuray
huuray.com
Huuray — это GaaS (подарок как услуга). Мы предлагаем частным и государственным клиентам уникальное SaaS-решение – с заказом по требованию и мгновенной выдачей более 5000 подарочных карт в более чем 100 странах через уникальную технологическую платформу, в т.ч. массовые рассылки – будь то цифровые и...
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot — это надежная платформа, которая возвращает деньги в карманы ваших сотрудников. Мы предоставляем самые эксклюзивные и персонализированные скидки, сбережения и вознаграждения, которые действительно нужны сотрудникам. Наш опыт управления скидками и вознаграждениями объединяет все это так, чт...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гант) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратеги...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — это крупнейшая местная общественная торговая площадка, где можно покупать, продавать и обменивать новый и подержанный домашний декор, мебель, модную одежду и многое другое. Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу, насчитывающему более 10 миллионов проверенных пользователей!
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — единственная платформа, созданная для MSP, сочетающая CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте показатели, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и заключения большего количества сделок!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (ранее Rybbon) — это комплексное решение для отправки, отслеживания и управления программами цифровых вознаграждений. С помощью BHN Rewards легко внедрить автоматические вознаграждения от популярных брендов, включая Amazon, Visa и Mastercard, чтобы повысить вовлеченность, увеличить скоро...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, универсальная платформа для реализации стимулов и вознаграждений, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия со своими сотрудниками, партнерами и клиентами. Интегрируя цифровую доставку электронных подарочных карт, товаров и доставки денежных средств, ком...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM предлагает множество различных способов приобретения подарочных карт, включая оптовую покупку подарочных карт и доставку через API. Наша платформа подарочных карт предлагает простую настройку учетной записи и надежные отчеты, позволяющие оптимизировать каждую покупку. Покупайте под...
Runa
runa.io
С помощью Runa компании могут платить людям, которых они обслуживают, в любой форме цифровой стоимости (подарочные карты, карты предоплаты, криптовалюта, подписки и т. д.) где угодно и мгновенно. Устаревшие платежные механизмы с трудом адаптируются к небольшим объемам и высокой скорости транзакций к...
Tillo
tillo.io
Tillo позволяет предприятиям ускорить свой рост с помощью инновационной платформы, которая использует возможности цифровых подарочных карт для связи потребителей с брендами, которые они любят. Наша платформа решает две бизнес-проблемы одновременно, позволяя вам использовать новые источники дохода, п...
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее нескольким людям. Наш современный подход к...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — это бесплатная глобальная платформа, которая помогает предприятиям за считанные минуты отправлять подарочные карты и карты предоплаты с выбранным ими дизайном, логотипом и персонализированным сообщением. Основываясь на идее выбора, получатели могут решить, где выкупить свою Giftgram у со...
Guusto
guusto.com
Признание призвано повлиять на удержание сотрудников на передовой. Это не очередная программа баллов! Начните за считанные минуты, а не месяцы, с бесплатной однопользовательской учетной записи, которая может отправлять вознаграждения кому угодно. Гибкая доставка для сотрудников, работающих на передн...
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy — это ведущая в Индии платформа управления корпоративными подарками, которая упрощает хлопоты по хранению, закупкам, печати и реализации корпоративных сувениров и сувениров для мероприятий. Простое в использовании и независимое от отрасли решение, которому доверяют более 300 корпоративных к...
commonsku
commonsku.com
commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...
Swag Hut
swaghut.com
Технология SwagHut упрощает весь ваш процесс покупки рекламных товаров. С помощью нашей платформы вы можете создавать, настраивать и отправлять высококачественные сувениры кому угодно и в любую точку мира. Просто выберите понравившиеся сувениры и загрузите свой логотип. Индивидуальный дизайн будет г...
Museema
museema.com
Магазины фирменных сувениров, которые облегчают жизнь Мы создаем магазины, которые привлекают сотрудников и экономят ваше время. Посмотреть пример Узнать больше Нам доверяют компании, знающие сувениры Почему фирменные магазины сувениров? Сотрудники выбирают фирменные сувениры компании, которые они х...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing — агентство по продаже товаров с полным спектром услуг. Мы оптимизируем и упрощаем закупку, хранение и распространение корпоративных товаров. Наша ведущая в отрасли платформа позволяет пользователям проверять свои запасы, отправлять товары и интегрироваться со сторонними сис...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — это решение для управления сувенирами, разработанное для предложения вознаграждений, которые производят неизгладимое впечатление. Исследования показывают, что 52% фирменного снаряжения передаривается или выбрасывается в течение 30 дней — ваши люди (и планета) заслуживают лучшего. Наша платфо...
Stadium
bystadium.com
Stadium делает глобальные групповые подарки, награды и сувениры простыми и личными, независимо от масштаба или расстояния. Мы позволяем вашим получателям по всему миру выбирать, что они хотят и куда отправить, устраняя догадки и максимизируя эффективность каждого обмена. Независимо от того, благодар...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить весьма привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными сила...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI — инновационная платформа корпоративных подарков. Мы используем технологию искусственного интеллекта, чтобы автоматизировать процесс массовых подарков и адаптировать каждый подарок для каждого из ваших получателей. Выражайте признательность и привлекайте своих сотрудников и клиентов перс...
Postal
postal.com
Компания Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, является ведущей платформой для автономного взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные челове...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard — идеальная групповая карта для особых случаев. Поздравьте кого-нибудь с помощью групповой онлайн-карточки, наполненной сообщениями, GIF-файлами, фотографиями и видео!
Giftbit
giftbit.com
Покупайте, отправляйте и отслеживайте цифровые подарочные карты для своих программ вознаграждений и поощрений.
Reachdesk
reachdesk.com
Раскройте возможности масштабных подарков с помощью Reachdesk, глобальной платформы корпоративных подарков №1 в мире, созданной для увеличения дохода.
Printfection
printfection.com
Легко создавайте красивые фирменные сувениры и распространяйте их в любой точке мира с помощью нашей платформы управления сувенирами. Свяжитесь с нами или получите демо-версию сегодня.