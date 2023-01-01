Компания Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, является ведущей платформой для автономного взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные человеческие связи с потенциальными клиентами, партнерами, клиентами и сотрудниками. Узнайте больше на postal.com.

Веб-сайт: postal.com

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