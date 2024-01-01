Swageazy — это ведущая в Индии платформа управления корпоративными подарками, которая упрощает хлопоты по хранению, закупкам, печати и реализации корпоративных сувениров и сувениров для мероприятий. Простое в использовании и независимое от отрасли решение, которому доверяют более 300 корпоративных компаний, таких как Coursera, LinkedIn, Amazon, Wipro, PhonePe и другие, для повышения узнаваемости бренда и вовлеченности среди своих сотрудников и клиентов с помощью фирменных товаров, готовых индивидуальных наборов и т. д. При поддержке таких крупных венчурных капиталистов, как Info Edge Ventures, Anicut Capital, Huddle Ventures и более 3-х инвесторов-основателей — Дхрува Тошнивала из The Pant Projects, Картика Мандавиля из Springworks и Анкура Аггарвала из Dunzo.

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Веб-сайт: swageazy.com

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