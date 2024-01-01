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Swageazy

Swageazy

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Веб-сайт: swageazy.com

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Swageazy — это ведущая в Индии платформа управления корпоративными подарками, которая упрощает хлопоты по хранению, закупкам, печати и реализации корпоративных сувениров и сувениров для мероприятий. Простое в использовании и независимое от отрасли решение, которому доверяют более 300 корпоративных компаний, таких как Coursera, LinkedIn, Amazon, Wipro, PhonePe и другие, для повышения узнаваемости бренда и вовлеченности среди своих сотрудников и клиентов с помощью фирменных товаров, готовых индивидуальных наборов и т. д. При поддержке таких крупных венчурных капиталистов, как Info Edge Ventures, Anicut Capital, Huddle Ventures и более 3-х инвесторов-основателей — Дхрува Тошнивала из The Pant Projects, Картика Мандавиля из Springworks и Анкура Аггарвала из Dunzo.

Категории:

Business
Программное обеспечение для управления рекламной продукцией

Веб-сайт: swageazy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Swageazy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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PFL

PFL

pfl.com

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

&Open

&Open

andopen.co

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

commonsku

commonsku

commonsku.com

Swag Hut

Swag Hut

swaghut.com

Museema

Museema

museema.com

CorporateGift.com

CorporateGift.com

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Gifts For Europe

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Shipgru

shipgru.com

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