WebCatalog
Cohere

Cohere

cohere.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cohere в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.

Веб-сайт: cohere.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cohere, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Yahoo Developer

Yahoo Developer

developer.yahoo.com

echowin

echowin

echo.win

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

MagicForm

MagicForm

magicform.ai

Summarist

Summarist

summarist.ai

Interact

Interact

tryinteract.com

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Clarabridge Studio

Clarabridge Studio


CRADL.AI

CRADL.AI

cradl.ai

Genius Sheets

Genius Sheets

geniussheets.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности