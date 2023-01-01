Oracle APEX — это самая популярная корпоративная платформа разработки с низким уровнем написания кода, на которой развернуты миллионы приложений по всему миру. #orclapex

Веб-сайт: apex.oracle.com

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