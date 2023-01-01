WebCatalog
scite.ai

scite.ai

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: scite.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для scite.ai в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или противопоставляющие доказательства цитируемому утверждению. Выполните поиск по более чем 800 миллионам интеллектуальных цитат.

Веб-сайт: scite.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением scite.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

Google My Ad Center

Google My Ad Center

myadcenter.google.com

Semantic Scholar

Semantic Scholar

semanticscholar.org

MyBib

MyBib

mybib.com

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Cite This For Me

Cite This For Me

citethisforme.com

Citavi

Citavi

citavi.com

PlanPoint

PlanPoint

planpoint.app

Scribbr

Scribbr

scribbr.com

Tracker Network

Tracker Network

tracker.gg

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности