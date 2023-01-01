Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.

Веб-сайт: oracle.com

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