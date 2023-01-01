WebCatalog

Datadog

Datadog

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: datadoghq.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Datadog — это служба мониторинга облачных приложений, обеспечивающая мониторинг серверов, баз данных, инструментов и сервисов через платформу анализа данных на базе SaaS.

Веб-сайт: datadoghq.com

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