Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Datadog — это служба мониторинга облачных приложений, обеспечивающая мониторинг серверов, баз данных, инструментов и сервисов через платформу анализа данных на базе SaaS.

Веб-сайт: datadoghq.com

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