Все ваши данные. Где вы этого хотите. За считанные минуты. Stitch — это облачная платформа, ориентированная на разработчиков, для быстрого перемещения данных. Сотни групп данных полагаются на Stitch для безопасного и надежного перемещения своих данных из инструментов и баз данных SaaS в свои хранилища данных и озера данных.

Веб-сайт: stitchdata.com

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