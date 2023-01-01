WebCatalog

Stitch

Stitch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: stitchdata.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stitch в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Все ваши данные. Где вы этого хотите. За считанные минуты. Stitch — это облачная платформа, ориентированная на разработчиков, для быстрого перемещения данных. Сотни групп данных полагаются на Stitch для безопасного и надежного перемещения своих данных из инструментов и баз данных SaaS в свои хранилища данных и озера данных.

Веб-сайт: stitchdata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stitch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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