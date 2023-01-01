Защитите все, что вы создаете и запускаете, в облаке. Организации всех размеров и отраслей используют Wiz для быстрого выявления и устранения наиболее критических рисков в AWS, Azure, GCP и Kubernetes, чтобы они могли создавать быстрее и безопаснее.

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