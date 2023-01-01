U.STRA ITSM

Как партнер AWS, NCP, TOAST и Azure. Эксперты по облачным технологиям, накопившие ноу-хау в области ИТ и бизнеса в различных отраслях. Мы предоставляем услуги консалтинга, строительства и эксплуатации для AWS, NCP, TOAST, Azure и т. д. В частности, на основе этого ИТ-ноу-хау AWS, NCP, TOAST, Azure и др. У нас есть сильные стороны в области облачного консалтинга и миграции.

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