WebCatalog
Azure Active Directory

Azure Active Directory

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: azure.microsoft.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Azure Active Directory в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Служба корпоративных удостоверений Azure Active Directory (Azure AD) обеспечивает единый вход и многофакторную аутентификацию, помогая защитить ваших пользователей от 99,9 процентов атак кибербезопасности.

Веб-сайт: azure.microsoft.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Azure Active Directory, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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