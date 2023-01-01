Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Azure Active Directory в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Служба корпоративных удостоверений Azure Active Directory (Azure AD) обеспечивает единый вход и многофакторную аутентификацию, помогая защитить ваших пользователей от 99,9 процентов атак кибербезопасности.

Веб-сайт: azure.microsoft.com

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