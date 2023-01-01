WebCatalog
Passage by 1Password

Passage by 1Password

console.passage.id

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Passage by 1Password в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Порадуйте пользователей более простым и безопасным входом в систему. Реализуйте простую аутентификацию без пароля в своем приложении или на веб-сайте с помощью всего нескольких строк кода.

Веб-сайт: passage.1password.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Passage by 1Password, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

WorkOS

WorkOS

dashboard.workos.com

Sumocode

Sumocode

sumo.app

Kinde

Kinde

app.kinde.com

Nami Exchange

Nami Exchange

nami.exchange

Quitsnap

Quitsnap

quitsnap.com

Stytch

Stytch

stytch.com

mindsdb

mindsdb

cloud.mindsdb.com

about.me

about.me

about.me

Portals.co

Portals.co

portals.co

Memberstack

Memberstack

app.memberstack.io

Headspace

Headspace

my.headspace.com

Datacoral

Datacoral

app.datacoral.io

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности