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UserBob

UserBob

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: userbob.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

UserBob — самый доступный сервис удаленного тестирования пользователей. UserBob будет привлекать пользователей для тестирования вашего приложения или веб-сайта и записывать скриншоты их опыта. Просмотр этих видеороликов поможет вам понять, какие изменения нужно внести, чтобы порадовать пользователей и повысить конверсию.

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: userbob.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UserBob, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

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dscout

dscout.com

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