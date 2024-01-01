OctaMeet — безопасное и доступное приложение для видеоконференций для удаленной работы, предлагающее расширенные функции, такие как шумоподавление и совместный просмотр видео. Благодаря интеграции календаря, комнатам для собраний и расширенным инструментам для презентаций легко сотрудничать с членами команды. Доступно в Интернете и на мобильных устройствах.

Веб-сайт: octapull.com

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