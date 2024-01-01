Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

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Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениями, присутствия, конференций, мобильности и совместной работы - Несколько устройств, единый интерфейс - коммуникационные возможности одинаковы на всех ваших устройствах - Повышенная продуктивность бизнеса - с унифицированным интерфейсом сервис, тратьте меньше времени на общение и больше времени на продуктивную коммуникацию - Используйте возможности команд - Следите за проектами, оставайтесь на связи с коллегами и ускоряйте обмен знаниями и идеями между бизнес-структурами - Простые развертывания: QR-коды развертывания для упрощения процесса ФУНКЦИИ - Унифицированные коммуникации и командная работа - Доступно для ПК, Mac, Интернета и мобильных устройств - Мобильный дизайн - Голосовые и видеовызовы в реальном времени - Аудиоконференции с общим доступом через Интернет - Доступ к одному номеру - Одновременный звонок / Мобильное дублирование - Рабочие пространства для совместной работы - Индивидуальный и групповой чат - Аннотации к файлам - Программный телефон WebRTC - Интеграция Outlook® и календаря - Совместное использование файлов и экрана - Несколько уровней безопасности - Поддержка нескольких регионов и языков
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: mitel.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mitel MiCollab, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Skype

Skype

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TeamViewer Web

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Whereby

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