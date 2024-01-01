Sylaps

Sylaps

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sylaps.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мгновенная совместная работа по аудио и видео встречам. Так же просто, как открыть ссылку, чтобы присоединиться к собранию в веб-браузере, на мобильных устройствах и настольных компьютерах. Вам больше не нужно утруждать свои контакты установкой плагинов. Просто отправьте им ссылку. Аудиозвонки и видеоконференции, передача файлов и совместное использование экрана. Комплексный безопасный сервис. Все ваши данные зашифрованы, и мы гарантируем вам очень высокое качество звука и видео, демонстрацию экрана и неограниченную передачу файлов.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: sylaps.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

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