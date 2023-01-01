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MASV

MASV

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Веб-сайт: massive.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MASV в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Самая быстрая передача файлов для мультимедиа. MASV — это упрощенная передача больших файлов. Ускорьте рабочий процесс с видео благодаря удобному и высокопроизводительному обмену файлами.

Веб-сайт: massive.io

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