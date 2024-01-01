Everleagues

Everleagues

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Веб-сайт: everleagues.com

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Everleagues — это платформа для общения и сотрудничества. Его уникальное сочетание встроенных функций и безопасности корпоративного уровня обеспечивает бесперебойную работу в офисе и при обслуживании клиентов, что повышает производительность, совместную работу, удовлетворенность клиентов и прибыльность. Чат, голосовая связь, видео, передача файлов, электронная подпись и другие инструменты повышения производительности находятся в одном виртуальном рабочем пространстве вашей собственной фирмы на базе Everleagues.
Категории:
Business
Программное обеспечение клиентского портала
Программное обеспечение для совместной работы с облачным контентом

Веб-сайт: everleagues.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Everleagues, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Zoho CRM

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WeTransfer

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Box

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Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

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Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

pCloud

pCloud

pcloud.com

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