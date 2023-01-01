Workstorm — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает командам эффективность, необходимую для выполнения большего объема работы за меньшее время. Полностью интегрированная и настраиваемая платформа для совместной работы, созданная профессионалами для профессионалов, сочетает в себе эффективность рабочего процесса и безопасность данных. Платформа сочетает в себе все формы общения, включая обмен сообщениями, электронную почту, видеоконференции, календарь, совместное использование экрана и совместное использование файлов, и это лишь некоторые из них.

Веб-сайт: workstorm.com

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