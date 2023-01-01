Cisco Webex Meetings

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Cisco Webex — ведущее корпоративное решение для видеоконференций, онлайн-встреч, совместного использования экрана и вебинаров. Веб-конференции, облачные звонки и оборудование.

Веб-сайт: webex.com

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