Brief блестяще сочетает в себе командные чаты, проекты, видеозвонки, обмен файлами и хранилище, помогая вам расставить приоритеты в действиях с высокой эффективностью. Имеет лаконичный минималистичный дизайн.

Веб-сайт: gobrief.com

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