Используйте децентрализованное хранилище. Slate — это новая сеть обмена файлами, которая позволяет людям собирать, систематизировать и связывать файлы вместе.

Веб-сайт: slate.host

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