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Disroot Upload

Disroot Upload

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

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Программное обеспечение для хранения и обмена зашифрованными временными файлами. Служба загрузки Disroot — это программное обеспечение для хостинга файлов, созданное на базе Lufi. Он временно хранит файлы, поэтому вы можете поделиться ими с другими, используя ссылку. Для защиты конфиденциальности все файлы зашифрованы в самом браузере. Это означает, что ваши файлы никогда не оставят ваш компьютер незашифрованными. Администраторы не смогут видеть содержимое вашего файла, а также ваш сетевой администратор или ваш интернет-провайдер. Администраторы могут видеть только имя файла, его размер и mimetype (что это за файл: видео, текст и т. д.).

Веб-сайт: disroot.org

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