WebCatalog
GoFile

GoFile

gofile.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для GoFile в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Gofile — бесплатная и неограниченная платформа для обмена и хранения файлов. Вы можете использовать его как файловый менеджер для хранения всех ваших данных или как платформу для обмена файлами с другими.

Веб-сайт: gofile.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GoFile, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Ufile

Ufile

ufile.io

Slate

Slate

slate.host

DropSend

DropSend

dropsend.com

Digiboxx

Digiboxx

app.digiboxx.com

Playbook

Playbook

playbook.com

MobiDrive

MobiDrive

mobidrive.com

Tresorit

Tresorit

web.tresorit.com

Disroot Upload

Disroot Upload

upload.disroot.org

4shared

4shared

4shared.com

pCloud

pCloud

pcloud.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности